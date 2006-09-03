Арестован ”номер 2” в иракском подразделении Аль-Каеды

Названо имя арестованного в Ираке человека "номер 2" в местной ячейке "Аль-Каеды". Как сообщил советник по национальной безопасности при правительстве Ирака Моувафак аль-Рубайи, второе по важности место в организации после ее лидера занимал Хамед Джума Фарид аль-Саеди, известный также как Абу Хумам или Абу Рана. Он был арестован несколько дней назад. По данным иракских властей, пойманный террорист напрямую причастен к взрыву шиитской мечети в г.Самарра в феврале 2006г. Эта атака спровоцировала волну насилия на религиозной почве, которая не утихает до сих пор. Представитель правительства Ирака заявил, что аль-Саеди связан с Хайтамом аль-Бадри - организатором террористической атаки.

Аль-Рубайи сообщил, что иракские власти получили информацию о местонахождении аль-Саеди после того, как в результате спецоперации американских сил к северу от Багдада 7 июня 2006г. был уничтожен тогдашний лидер "Аль-Каеды" в Ираке Абу Мусаб аз-Заркави. В соответствии данными, имевшимися в распоряжении иракских спецслужб, аль-Саеди перебрался к северу от Багдада и осуществлял свою деятельность в районе Баакубы, там же, где был убит аз-Заркави.

аз-Заркави, иорданец по происхождению, считался одним из самых опасных террористов мира, уступая лишь лидеру "Аль-Каиды" Усаме бен-Ладену. США готовы были заплатить за его поимку 25 млн долл. После устранения А.М.аз-Заркави иракское крыло "Аль-Каиды" возглавил Аба Хамза аль-Мухаджер, известный также как Абу Айюб аль-Масри. "Аль-Саеди осуществлял политику "Аль-Каеды" в Ираке и выполнял приказы аз-Заркави по разжиганию межконфессионального насилия, пытаясь спровоцировать гражданскую войну между шиитами и суннитами, но свои желания им осуществить не удалось", - заявил аль-Рубайи. По его словам, аль-Саеди дал в ходе допросов показания, которые позволили задержать или уничтожить еще 11 человек, входящих, как предполагается, в руководство террористической сети, а также девять менее высокопоставленных ее членов, передает (С) Associated Press.

РБК