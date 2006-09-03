Сегодня исполняется два года со дня трагедии в Беслане

Сегодня исполняется два года со дня трагической развязки теракта в школе №1 в североосетинском городе Беслан.

Как передает РИА «Новости»,сегодня в 12.05 по киевскому времени во всей республике будет объявлена минута молчания. Именно в это время в школе, захваченной террористами, прогремел первый взрыв, который похоронил надежды на мирный исход драмы с заложниками.

Во дворе школы №1 дети, пострадавшие во время теракта, и их сверстники выпустят в небо 333 воздушных шара (по числу жертв трагедии).

Затем на Бесланском мемориальном кладбище состоится возложение цветов и венков к Древу скорби - памятнику, который был открыт на годовщину теракта.

В связи с проведением траурных мероприятий учебный год в Беслане начнется 5 сентября.

Траурные мероприятия пройдут в воскресенье и во Владикавказе.

Группа вооруженных боевиков в масках и бронежилетах приехала в Беслан в среду, 1 сентября 2004 года, и захватила школу №1, где в тот момент проходила утренняя линейка. В заложниках у террористов оказались более тысячи взрослых и детей. В момент захвата и в первые часы после этого боевики убили 17 человек.

В последующие три дня террористы не выдвигали четких требований и отказывались от передачи заложникам лекарств, воды и продуктов питания.

Днем 2 сентября террористы согласились вступить в переговоры с бывшим президентом Ингушетии Русланом АУШЕВЫМ, после чего отпустили 26 заложников - женщин и малолетних детей.

В пятницу, 3 сентября, около полудня членам оперативного штаба удалось договориться об эвакуации тел заложников, убитых в первые дни захвата. Когда спасатели МЧС начали перетаскивать тела, в спортзале школы раздались два мощных взрыва. Часть заложников бросилась бежать и боевики открыли по ним огонь. В ответ спецподразделения были вынуждены начать незапланированный штурм здания.

Террористы оказывали ожесточенное сопротивление, прикрываясь заложниками. Операция по освобождению людей и ликвидации боевиков продолжалась до позднего вечера пятницы. В ходе нее силовым структурам пришлось применить тяжелое вооружение - танки и огнеметы "Шмель". При этом здание школы было частично разрушено.

По последним данным, в результате теракта 1-3 сентября 2004 года погибли и позднее скончались от ранений 333 человека, в том числе 186 детей. Получили ранения 728 заложников и жителей города, а также 55 сотрудников ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащих.

По данным следствия, в школе террористы удерживали 1128 заложников. При проведении спецоперации было спасено 918 человек. Всего по делу о нападении боевиков на школу в Беслане потерпевшими признаны 1315 человек.

По данным Генпрокуратуры, в банде, совершившей нападение на школу, было 32 человека, в том числе две "смертницы", которые подорвались еще до штурма. В ходе спецоперации удалось задержать одного боевика - Нурпаши КУЛАЕВА. Остальные были уничтожены.

В мае 2005 года во Владикавказе начался суд над единственным оставшимся в живых террористом Н.КУЛАЕВЫМ, 1980 года рождения. Ему были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного Кодекса, в том числе в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Расследование основного дела о теракте в Беслане, выделенное в отдельное производство, продлено до января 2007 года.