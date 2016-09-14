Юнкер выступил за создание совместных вооруженных сил ЕС: "Больше нельзя зависеть от единичных сил"

Об этом он заявил во время своего ежегодного выступления «Состояние Европейского Союза» в рамках пленарного заседания Европейского парламента, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Европа должна быть сильнее, должна иметь более сильную точку зрения относительно нашей обороны. Мы не можем больше зависеть от единичных сил индивидуальных государств-членов. Вместе мы должны гарантировать защиту наших интересов. За десять лет мы принимали участие в более чем 30 военных и гражданских миссиях. Но у нас нет постоянной структуры, без этого мы не в состоянии работать эффективно. Мы должны иметь европейскую штаб-квартиру, и поэтому мы должны работать в направлении совместных вооруженных сил», - сказал Юнкер.

Читайте такжеГлава Еврокомиссии призвал расследовать контракт своего предшественника с американским банком

По его убеждению, такие вооруженные силы будут дополнять вооруженные силы НАТО. «Больше европейской обороны в Европе не означает меньше трансатлантической солидарности», - подчеркнул президент ЕК.

Также Юнкер считает, что такое сотрудничество принесет и экономические выгоды. В этой связи президент ЕК предложил создать до конца года европейский оборонный фонд, чтобы «активно стимулировать исследования и инновации в этой сфере».

Читайте такжеЕврокомиссар: вступление Турции в Евросоюз возможно после ухода Эрдогана

При этом в своем выступлении Юнкер не говорил о конкретных угрозах, отметив только конфликт в Сирии, последствия которого на себе испытывает ЕС. «Мы должны иметь европейского министра иностранных дел. Для Сирии необходима европейская стратегия. ЕС должен сидеть за столом переговоров о будущем Сирии», - подчеркнул он.

Это не первый раз, когда президент ЕК высказывается за создание совместных вооруженных сил ЕС – эту идею он продвигает с начала 2015 года. В целом выступление Юнкера было посвящено различным аспектам состояния Европейского Союза.