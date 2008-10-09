Ехануров: без парламента миротворцы в Судан не отправятся

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что решение о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил Украины в Судан должно быть одобрено Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в связи с соответствующей просьбой ООН к Украине направить миротворческий контингент в суданскую провинцию Дарфур.

«На прошлой неделе я по заданию Президента Украины был в штаб-квартире ООН. Речь шла о том, что Объединенные Нации обратились в Украину с просьбой предоставить вертолеты вместе с экипажами для работы в провинции Дарфур», - сообщил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также отметил, что Украина изучает этот вопрос вместе с просьбой ООН о возможности направления украинского военного контингента в Судан.

«Я разъяснил заместителю Генсека ООН, что для этого нужно согласие украинского парламента, и что необходимо пройти соответствующую внутреннюю государственную процедуру. Сейчас этот вопрос реализовывается на уровне рабочих групп», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.