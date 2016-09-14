Генпрокурор Нью-Йорка начал расследование в отношении фонда Трампа

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Шнайдермана, передает Дождь.

Осведомленный источник издания подтвердил данные о расследовании и отметил, что оно связано с подозрительными финансовыми транзакциями в организации.

Шнайдерман заявил в эфире CNN, что фонд Трампа, возможно, «участвует в какой-то некорректной деятельности» с точки зрения законов, регулирующих работу некоммерческих структур.

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Прокуратура Нью-Йорка также расследует дело о мошенничестве, связанное с организацией под названием «Университет Трампа», предлагающей курсы в сфере операций с недвижимостью.

Ранее демократы из Палаты представителей в американском Конгрессе призвали провести расследование в отношении фонда Дональда Трампа после появления данных о том, что организация перечислила 25 тысяч долларов качестве пожертвования на предвыборную кампанию генпрокурора Флориды Пэм Бонди в тот момент, когда прокуратура штата решала вопрос о проверке Университета Трампа. Проверку так и не начали, а позднее и Бонди, и Трамп заявили, что ничего противозаконного не произошло, и что деньги не были связаны ни с какими услугами.