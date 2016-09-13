Судилища образца эры сталинизма: в МИД заявили ​о возвращении России к политическим репрессиям

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины в связи с противоправными действиями Российской Федерации в отношении граждан Украины.

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с неправомерными и унижающими человеческое достоинство, действиями Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые незаконно удерживаются ею как на собственной территории, так и на оккупированных украинских землях.

«Несмотря на многочисленные настойчивые призывы украинской стороны и международного сообщества, несмотря на принятые на себя международные обязательства, российская власть и ее оккупационные силы продолжают удерживать по меньшей мере 29 граждан Украины незаконно заключенными; в оккупированном Крыму десятки граждан Украины подвергаются преследованиям, 16 граждан Украины считаются пропавшими без вести; 115 украинцев находятся в заложниках на Донбассе», - напомнили в МИД.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве также вынуждены констатировать, что захват, преследования и применения пыток к украинским гражданам стало для Москвы привычной практикой.

«Дела Олега Сенцова, Александра Кольченка, Ильми Умерова, Ахтема Чийгоза и многих других красноречиво свидетельствуют о возвращении Российской Федерации к политическим репрессиям и судилищам образца эры сталинизма. При этом она грубо нарушает все возможные международно-правовые нормы в сфере защиты прав человека, в частности Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Конвенцию против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания», - подчеркнули в МИД.

Последнее решение оккупационной российской власти об отклонении жалоб защиты по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, как и его предыдущее содержание в психиатрической больнице, являются яркими иллюстрациями такой антигуманной политики, говорится в заявлении.

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«В Украине понимают, что только объединенные и настойчивые усилия мировых лидеров и демократической общественности, для которой права человека и человеческое достоинство представляют самый высокий приоритет, способны преодолеть нынешний произвол российской власти», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины призывает международное сообщество применить все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.