В Британии расследуют ложь российских пропагандистов телеканала RT

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на газету The Times.

Речь идет о показаном телекомпанией сюжете о том, что британская энергетическая компания Cuadrilla выбрасывает ядовитые отходы в море, у берегов Африки. По данным газеты, это - неправда.

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Медиарегулятор проверит RT на соблюдение принципов достоверности и объективности подачи информации.

По информации The Times, ранее Ofcom признавал факт нарушения правил телевещания со стороны RT в 15 случаях.