В Британии расследуют ложь российских пропагандистов телеканала RT
18:59, 13 сентября 2016Мир
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Британский медиарегулятор Ofcom подозревает российский прокремлевский телеканал RT в передаче ложной информации.
В Британии проверяют российский телеканал RT из-за передачи ложной информации / скриншот
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на газету The Times.
Речь идет о показаном телекомпанией сюжете о том, что британская энергетическая компания Cuadrilla выбрасывает ядовитые отходы в море, у берегов Африки. По данным газеты, это - неправда.
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Медиарегулятор проверит RT на соблюдение принципов достоверности и объективности подачи информации.
По информации The Times, ранее Ofcom признавал факт нарушения правил телевещания со стороны RT в 15 случаях.
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