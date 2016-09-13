В Британии расследуют ложь российских пропагандистов телеканала RT

18:59, 13 сентября 2016
Мир
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Британский медиарегулятор Ofcom подозревает российский прокремлевский телеканал RT в передаче ложной информации.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на газету The Times.

Речь идет о показаном телекомпанией сюжете о том, что британская энергетическая компания Cuadrilla выбрасывает ядовитые отходы в море, у берегов Африки. По данным газеты, это - неправда.

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Медиарегулятор проверит RT на соблюдение принципов достоверности и объективности подачи информации.

По информации The Times, ранее Ofcom признавал факт нарушения правил телевещания со стороны RT в 15 случаях.

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