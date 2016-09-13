Премьером Армении назначен топ-менеджер "Газпрома"

Об этом говорится в указе армянского президента от 13 сентября.

Напомним, 8 сентября подал в отставку с должности премьера Армении Овик Абраамян.

Карапетян родился в 1963 году. В 1985 году окончил факультет прикладной математики Ереванского государственного университета.

В 1985-1996 годах работал в вычислительном центре Госплана Армении и Ассоциации деятелей науки и культуры. Одновременно преподавал в Ереванском государственном университете.

Читайте такжеРоссийскому солдату дали пожизненное за убийство семьи в АрменииВ 1996-1998 годах был заместителем генерального директора ЗАО "Армэнерго", в 1998-2001 годах — гендиректором.

В 2001 году был назначен заместителем министра энергетики Армении.

В 2001-2010 годах занимал должность председателя правления — гендиректора ЗАО "АрмРосгазпром". В марте 2008 года был избран председателем Совета ЗАО "Арэксимбанк", входящего в группу российского Газпромбанка.

В 2009 году был избран членом Совета старейшин Еревана. 17 декабря 2010 года Советом старейшин Еревана избран мэром столицы Армении. Занимал эту должность до 28 октября 2011 года.

Читайте такжеВ Ереване арестовали 47 человек по делу о захвате здания полиции В декабре 2011 года Карапетян был назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка.

В ноябре 2012 года он стал заместителем гендиректора по стратегии и развитию ООО "Газпром межрегионгаз" — дочерней компании "Газпрома".

С 2015 года занимал должности замгендиректора по международным проектам ООО "Газпром энергохолдинг" (по совместительству). По сообщениям СМИ, Карапетян подал заявление об уходе с этого поста.