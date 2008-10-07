СНГ рассмотрит вопрос о выходе Грузии

9 октября в Бишкеке на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ будет рассмотрен вопрос о выходе Грузии из Содружества.

Как сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел РФ, об этом сообщил официальный представитель МИД России Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«Министры рассмотрят правовые и организационные вопросы, связанные с решением Тбилиси о выходе из СНГ», - сказал А.НЕСТЕРНКО.

По его словам, по традиции основное внимание на заседании СМИД СНГ будет уделено практическим шагам по совершенствованию деятельности Содружества и развитию многостороннего сотрудничества в его рамках. Повестка дня включает более 20 вопросов, охватывающих ряд важных сфер взаимодействия.

В частности, А.НЕСТЕРЕНКО сообщил, что министры рассмотрят проекты документов, регламентирующих функционирование механизмов СНГ, которые подготовлены в соответствии с Концепцией дальнейшего развития Содружества и Планом основных мероприятий по ее реализации. Речь, в частности, идет о проекте Положения о национальных координаторах государств-участников СНГ, новой редакции Правил процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, рекомендациях Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ «О практике принятия решений органов Содружества Независимых Государств» и Порядке подготовки и проведения заседаний экспертных групп по согласованию проектов документов СНГ. Некоторые из них будут вынесены на утверждение Совета глав государств.

Представитель МИД РФ отмети, что также проблематика гуманитарного сотрудничества традиционно займет важное место в повестке дня. Планируется рассмотреть проекты Решения Совета глав государств об объявлении в СНГ 2009 года «Годом молодежи», а 2010 года – «Годом науки и инноваций», а также Соглашения о совместном фильмопроизводстве.

Кроме того, целый ряд вопросов повестки дня связан с развитием сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, а также миграции. В частности, на обсуждение планируется вынести проекты Соглашения о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной охране, Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, Соглашения о сотрудничестве в создании государственных информационных систем паспортно-визовых документов нового поколения и дальнейшем их развитии и использовании в государствах-участниках СНГ, Программы сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2009-2011 годы.

Он добавил, что на заседании СМИД также будут рассмотрены проекты Положения о Координационной службе Совета командующих Пограничными войсками и Соглашения о взаимодействии министров обороны государств-участников СНГ в области контроля радиационной, химической и биологической обстановки.

Планируется заслушать информацию Исполнительного комитета СНГ о сотрудничестве структур Содружества с другими региональными организациями и интеграционными объединениями.