Кубинское телевидение снова показало Фиделя Кастро (фото)

Кубинское телевидение в пятницу показало выздоравливающего Фиделя Кастро, сообщает AFP.

На видеозаписи, сделанной утром 1 сентября, показана встреча кубинского лидера с президентом Венесуэлы. Уго Чавес в пятницу утром посетил Кастро в больнице, где кубинский лидер восстанавливается после сделанной ему 31 июля операции на кишечнике.

После операции вся информация о состоянии здоровья кубинского лидера была строго засекречена. В американских СМИ в начале августа появилась информация, что Фиделя Кастро уже нет в живых.

Однако в день своего 80-летия - 13 августа 2006 года - Фидель Кастро впервые после операции появился в телеэфире. Тогда кубинское телевидение продемонстрировало видеозапись, на которой Фидель, лежащий на больничной койке, принимает поздравления с 80-летием от Уго Чавеса. На этой пленке Кастро выглядел сильно ослабевшим, с трудом говорил и едва мог поднять голову с подушки.

На новой видеозаписи - ставшей вторым после операции появлением в телеэфире кубинского лидера - Кастро выглядит заметно окрепшим, сидит за столом и оживленно разговаривает с Чавесом.

Президент Венесуэлы сделал краткосрочную остановку на Кубе, возвращаясь из 10-дневной поездки по странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Лента.ру