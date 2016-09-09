Полиция Турции водометами разогнала протестующих против увольнения 11 тысяч учителей
18:18, 09 сентября 2016Мир
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Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации, участники которой протестовали против отстранения от работы более 11 тыс. учителей.
REUTERS
В акции протеста в городе Диярбакыр - в населенной преимущественно курдами юго-восточной части Турции - приняли участие несколько сот человек, в том числе и отстраненные от преподавания учителя, передает Би-би-си.
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Учителей отстранили 8 сентября по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана, деятельность которой в Турции запрещена.
Около 100 участников протеста были задержаны полицией, которая объявила, что проведение акции незаконно.
Акция протеста состоялась у местного департамента образования. Собравшиеся свистели и скандировали свои требования.
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