В Турции уволили еще более 500 судей и прокуроров

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эта чистка «укрепит независимость» юридической ветви власти.

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В целом в Турции с государственных и бюджетных должностей уволили уже около 80 тысяч человек, которых подозревают в связях с мятежниками. Многих из них – судей, прокуроров, военных, работников полиции, но и журналистов – также задерживали и допрашивали.

Власть обвиняет в организации попытки переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, который ныне живет в США. Он осудил попытку переворота и отвергает причастность к ней.

На Западе выражают обеспокоенность масштабами арестов и увольнений политических инакомыслящих или только заподозренных в таком инакомыслии в Турции.