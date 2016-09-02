В Турции уволили еще более 500 судей и прокуроров
В Турции уволили еще 543 судей и прокуроров. Таким образом, количество уволенных работников юридической ветви власти после неудачной попытки переворота в июле превысило 3 тысячи 200.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эта чистка «укрепит независимость» юридической ветви власти.
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В целом в Турции с государственных и бюджетных должностей уволили уже около 80 тысяч человек, которых подозревают в связях с мятежниками. Многих из них – судей, прокуроров, военных, работников полиции, но и журналистов – также задерживали и допрашивали.
Власть обвиняет в организации попытки переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, который ныне живет в США. Он осудил попытку переворота и отвергает причастность к ней.
На Западе выражают обеспокоенность масштабами арестов и увольнений политических инакомыслящих или только заподозренных в таком инакомыслии в Турции.