Комиссар Европейского Союза по вопросам региональной политики Данута ХУБНЕР выступает за создание Европейской стратегии для Дуная.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, с соответствующим призывом она обратится сегодня к участникам конференции “Дунай – река европейского будущего”.

“Важность Дунайского бассейна для ЕС не может быть недооцененной. Наша политика и инвестиции, которые мы делаем в развитие территорий в бассейне Дуная в рамках политики сходства, имеют влияние на жизнь 20 млн. граждан”, - заявила комиссар ЕС перед началом конференции.

“Дунай нуждается в специальной стратегии, похожей на стратегию, которую мы развиваем в регионе Балтийского моря”, - сказала Д.ХУБНЕР.

В своей речи во время конференции комиссар призовет региональных лидеров думать и действовать “как один”, а также пригласит их встретиться с Комиссией в ближайшем будущем для определения методологии создания Европейской стратегии для Дуная и разработки соответствующего плана действий.

После присоединения Румынии и Болгарии к ЕС в 2007 году Дунай превратился во внутреннюю реку ЕС, и представляет собой приоритетное направление для внутреннего речного транспорта на дистанции от Черного до Северного моря благодаря каналам между Дунаем и Рейном.