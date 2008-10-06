Россия собрала в Средиземном море корабли с трех флотов

Отряд боевых кораблей (ОБК) Северного флота России во главе с тяжелым ракетным атомным крейсером "Петр Великий", а также сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота "Неустрашимый" и танкер Черноморского флота "Иван Бубнов" проведут в Средиземном море совместные учения, сообщили РИА Новости в в главном штабе ВМФ РФ.

"Отряд кораблей Северного флота после прохождения Гибралтара встретился в Средиземном море с кораблями Балтийского и Черноморского флотов России - сторожевым кораблем "Неустрашимый" и танкером "Иван Бубнов". В ближайшее время корабли проведут учения по совместному маневрированию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за все время совместного нахождения в Средиземном море корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов будут проводить учения. "Вертолеты будут осуществлять посадки на палубы друг друга, морская пехота будет отрабатывать эпизоды высадки на палубу корабля для проведения досмотровых действий", - сказал собеседник.

Ранее командир отряда кораблей Северного флота контр-адмирал Владимир Касатонов сообщил журналистам, что в Средиземном море сформирован межфлотский отряд боевых кораблей. "В нем участвуют силы обеспечения Черноморского флота, боевой корабль Балтийского флота и корабли Северного флота России. Событие достаточно знаменательное, потому что долгие годы такого в Средиземном море не происходило", - сказал он.

В истории современного российского флота такая встреча произошла впервые.

Сторожевой корабль "Неустрашимый", как ранее сообщалось, направлен по просьбе Сомали патрулировать побережье этой страны для борьбы с пиратскими захватами судов.