The Guardian: Растущий ядерный арсенал Ким Чен Ына может заставить США вернуться за стол переговоров

Об этом пишет Джулиан Боргер статье "Растущий ядерный арсенал Ким Чен Ына может заставить США вернуться за стол переговоров", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Пятое испытание ядерного оружия в Северной Корее подтверждает растущие опасения международного сообщества из-за того, что ядерные устремления режима могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем предполагалось ранее, и что Ким Чен Ын собирает значительный арсенал, который может использовать, если его правление окажется под серьезной угрозой.

Еще два года назад ядерную программу Северной Кореи считали в значительной степени политическим символом силы страны и предметом торгов для получения экономических и дипломатических выгод.

Однако, начиная с 2014 года, темпы ядерного и ракетного тестирования увеличились, и теперь некоторые эксперты даже полагают, что ученые страны разработали ядерную боеголовку, достаточно малую, чтобы поместить ее на ракету.

"Вполне вероятно, теперь Северная Корея сможет поместить ядерную боеголовку на ракету малой или средней дальности, которая может достичь военных объектов в Южной Корее, Японии и США", - сказала Келси Дэйвенпорт, директор по политике нераспространения в Ассоциации по контролю над вооружениями. Тем не менее, она считает, что пройдет еще минимум десятилетие, прежде чем Пхеньян разработает надежную межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь США.

Испытание в пятницу последовало за серией достижений в разработке ракет: запуск двухступенчатых, твердотопливных и запускаемых с подводных лодок ракет в августе и испытания трех новых алюминиевых версий ракет Scud с дальностью 1000 км.

"Вся эта деятельность направлена ​​на увеличение ядерного арсенала Северной Кореи и расширение возможностей их доставки", - сказала Дэйвенпорт. "Северная Корея принимает меры, чтобы улучшить качество своих ракет на твердом топливе, для ускорения развертывания и увеличения дальности. Предполагаемое развитие указывает на рост северокорейской ядерной угрозы, и следующей администрации США придется сделать эту угрозу приоритетом".

Джеффри Льюис, глава программы нераспространения ядерного оружия в Восточной Азии в Институте международных исследований Middlebury (Монтерей), говорит, что Пхеньян назвал последнее испытание в январе 2016 года экспериментальным, и, по-видимому, в пятницу произошел более мощный взрыв собранной боеголовки, разработанной для доставки с помощью ракеты.

"Я бы не назвал это миниатюризацией. Я бы назвал это компактным устройством, достаточно малым, чтобы установить его на ракету. Я думаю, они использовали и плутоний, и высокообогащенный уран, чтобы растянуть свои запасы плутония и получить заряд мощностью от 20 до 30 килотонн и создать больше оружия, чем мы предполагали", - сказал Льюис.

"Я не думаю, что мы поняли их стратегию. Она заключается в том, чтобы сдерживать и отражать вторжения. Ким Чен Ын не собирается просто сидеть там, как Саддам или Каддафи, и наблюдать, как мы приближаемся".

"Они планируют превратиться в ядерное государство, чтобы остановить развертывание наших сил в регионе. Они начнут атаковать порты, где будут сосредоточены наши войска, думая, что застанут нас врасплох, и мы остановимся".

По словам аналитиков, сосредоточенность северокорейского лидера на угрозе режиму может вызвать негативную реакцию, разжечь гонку вооружений в регионе и спровоцировать призывы к осуществлению упреждающего удара по Северной Корее, до того, как ее программа расширится еще больше.

"Испытание приведет к обострению напряженности в регионе и усугубит стремление к компенсационной силе. Жители Южной Кореи захотят собственное ядерное оружие, а жители Японии – больше средств для контрнаступления", - сказал Марк Фитцпатрик, исполнительный директор Вашингтонского офиса Международного института стратегических исследований.

Однако, Дэйвенпорт утверждает, что негативные последствия такой эскалации будут очень серьезными, способными на некоторое время остановить каскад распространения в северо-восточной Азии.

"Если Южная Корея или Япония примут решение о разработке ядерного оружия и откажутся от ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия], их отвергнет международное сообщество. Я не думаю, что какая-либо страна готова пойти на это", - сказала она.

По словам Льюиса, недавние ядерные и ракетные испытания показали, что запланированные ответные меры Южной Кореи, в том числе развертывание американской системы ПРО THAAD, вряд ли обеспечат стране защиту. Разработка запускаемых с подводных лодок ракет и запуски нескольких ракет одновременно позволяют предположить, что Пхеньян находится на пути к тому, чтобы одолеть такой щит.

Дэйвенпорт, Льюис и Фитцпатрик согласились, что военные успехи Северной Кореи практически не оставляют другого выбора новой администрации США, кроме возвращения за стол переговоров, хотя цена сдерживания Пхеньяна теперь, вероятно, будет значительно выше.

"Заставить кого-то отдать то, что у него уже есть, гораздо сложнее, чем убедить его не делать чего-то изначально", - добавил Льюис.