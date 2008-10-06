Нобелевский комитет назвал лауреатов в номинации «медицина»

В понедельник, шестого октября, были объявлены лауреаты Нобелевской премии в номинации "медицина и физиология". Лауреатами стали исследователи из Франции Люк Монтенье (Luc Montagnier) и Франсуаза Барр-Синусси (Francoise Barre-Sinoussi), а также немец Харальд цур Хаузен (Harald zur Hausen), работавшие над изучением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и папиломавируса, вызывающего рак. Об этом сообщается на официальном сайте премии, пишет Лента.ру.

Сумма Нобелевской премии этого года составляет в каждой номинации 1,3 миллиона долларов.

В прошлом году премия была вручена американцам Марио Капекки (Mario R. Capecchi) и Оливеру Смитису (Oliver Smithies), а также подданному Великобритании сэру Мартину Эвансу (Martin Evans). Они были удостоены награды за исследования основ введения специфических генетических модификаций в организмы мышей путем использования стволовых клеток эмбрионов. В частности, им удалось научится выключать те или иные гены в клетках зародыша (метод получил наименование "генетического нокаута" - gene knockout).