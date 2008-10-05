В столице Чечни проспект Победы переименован в проспект имени Путина

Президент Чечни Рамзан КАДЫРОВ сегодня подписал указ о переименовании проспекта Победы в центре Грозного в проспект имени Владимира ПУТИНА.

Как передает ИТАР-ТАСС, таким образом были отмечены "выдающиеся заслуги В.ПУТИНА в деле борьбы с терроризмом, восстановления экономики, социальной сферы Чеченской республики". Таблички с новым названием уже появились на фасадах домов по обе стороны проспекта Победы.

Сегодня Чеченская Республика отмечает 420-ю годовщину "установления добрососедских отношений с Россией".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента и правительства Чеченской Республики, к празднованию круглой даты в республике запланирован ряд крупных мероприятий, среди которых открытие ряда государственных и социальных объектов. На празднование приглашены руководители других регионов России, представители федерального центра, а научные и творческие деятели.

В государственном театрально-концертном зале Грозного пройдет торжественное собрание, приуроченное к этой дате, а затем состоится концерт "Дружбы народов" с участием звезд российской эстрады: народного артиста Чечни Николая Баскова, группы "Любэ", Кати Лель, выпускников "Фабрики звезд".

Всего по республике к этой дате приурочено более 30 торжественных мероприятий, ярмарка с народными гуляниями, выставки, спортивные состязания.

Официальной датой начала отношений Чечни с Россией объявлен 1588 год - год пребывания в Москве первого чеченского посольства.