Польша завершила военную миссию в Ираке

Польша завершила свою военную миссию в Ираке, сообщает агентство France Presse.

Министр обороны Польши Богдан Клих заявил в ходе официальной церемонии на базе "Эхо" в шиитской провинции Дивания, что 900 польских военнослужащих покинут Ирак до конца октября 2008 года.

C 2003 года в Ираке погиб 21 польский военнослужащий. Всего службу в Ираке прошли более 10 тысяч поляков.

Польский премьер-министр Дональд Туск, который пришел к власти в конце 2007 года, пообещал, что Польша выведет своих солдат из Ирака в 2008 году, но сохранит воинский контингент в составе международных сил в Афганистане, напоминает Лента.ру.

В декабре 2006 года президент Польши Лех Качиньский продлил срок пребывания польского воинского контингента в Ираке до конца 2007 года. Тогда он заявил, что Польша не только не выведет свои войска из Ирака в 2008 году, но и увеличит их численность.

Сейчас около 1200 польских военнослужащих несут службу в составе международной коалиции ISAF в Афганистане.