В Турции произошла вооруженная стычка с использованием артиллерии

15:57, 04 октября 2008
Мир
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Боевики пришли с территории Ирака

В ночь с пятницы на субботу нападению боевиков Рабочей партии Курдистана подверглась застава близ местечка Актутюн в провинции Хаккяри, граничащей с Ираком и Ираном.

Как сообщает Би-Би-Си, представитель вооруженных сил Турции заявил, что боевики пришли с территории Ирака.

В бою использовалась артиллерия. Военные подтвердили гибель 15 солдат.

Турецкий телеканал CNN-Turk сообщил, что курды потеряли в бою 23 человека убитыми. Военные пока официально не объявили о числе уничтоженных боевиков.

 

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