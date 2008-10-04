В Турции произошла вооруженная стычка с использованием артиллерии

В ночь с пятницы на субботу нападению боевиков Рабочей партии Курдистана подверглась застава близ местечка Актутюн в провинции Хаккяри, граничащей с Ираком и Ираном.

Как сообщает Би-Би-Си, представитель вооруженных сил Турции заявил, что боевики пришли с территории Ирака.

В бою использовалась артиллерия. Военные подтвердили гибель 15 солдат.

Турецкий телеканал CNN-Turk сообщил, что курды потеряли в бою 23 человека убитыми. Военные пока официально не объявили о числе уничтоженных боевиков.