В Турции произошла вооруженная стычка с использованием артиллерии
15:57, 04 октября 2008Мир
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Боевики пришли с территории Ирака
В ночь с пятницы на субботу нападению боевиков Рабочей партии Курдистана подверглась застава близ местечка Актутюн в провинции Хаккяри, граничащей с Ираком и Ираном.
Как сообщает Би-Би-Си, представитель вооруженных сил Турции заявил, что боевики пришли с территории Ирака.
В бою использовалась артиллерия. Военные подтвердили гибель 15 солдат.
Турецкий телеканал CNN-Turk сообщил, что курды потеряли в бою 23 человека убитыми. Военные пока официально не объявили о числе уничтоженных боевиков.
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