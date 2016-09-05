Во Франции предупреждают о высокой вероятности проникновения боевиков ИГ в Тунис и Египет

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Le Figaro.

"Мы должны серьезно отнестись к угрозе расползания террористов", — заявил глава военного ведомства.

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По мнению министра, проникновению боевиков могут способствовать существующие между североафриканскими странами разногласия.

Напомним, накануне министр иностранных дел Турции заявил, что турецкие силы и сирийские повстанцы выгнали экстремистскую группировку "Исламское государство" из последних районов сирийско-турецкой границы, которые находились под ее контролем.