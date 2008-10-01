Сомали разрешила России "мочить" пиратов и на море, и на суше

Правительство Сомали дало российским кораблям право находиться у берегов страны для борьбы с пиратами "и на море, и на суше". Об этом сообщил посол этой африканской страны в Москве Мохамед Мохамоуд Хандула, пишет ИТАР-ТАСС. С этой цель, по его словам, кораблям ВМФ РФ предоставлен "особый статус".

Президент Сомали Абдулла Юсуф Ахмед также разрешил российским вооруженным силам бороться с пиратами на территории страны.

Посол отметил, что в настоящее время МИД России и Сомали ведут переговоры о возможности патрулирования берегов Сомали военно-морским флотом России. "Это тонкие вещи, которые необходимо обсудить более тщательно, - сказал он. - Однако, с Россией у нас очень хорошие отношения. И чем скорее это произойдет, тем лучше, чтобы были приняты конкретные меры по решению этой проблемы".