Саакашвили: рано говорить о мирной конференции с Россией

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ считает, что сегодня рано говорить о возможности проведения мирной конференции с Россией.

Об этом он заявил в опубликованном 30 сентября интервью газете “The Financial Times”.

“Мы активно сотрудничали с Европой... Однако на данный момент настроения не готовы для мирной конференции”, - сказал М.СААКАШВИЛИ.

“Мы должны начать подготовку условий для проведения реальной мирной конференции через несколько месяцев”, - добавил Президент Грузии.

При этом он отметил, что на сегодня все дипломатические усилия только “увеличивали агрессивность России”.

По словам М.СААКАШВИЛИ, именно поэтому на конференции 15 октября, созываемой по инициативе Евросоюза, будут скорее присутствовать чиновники, нежели политики.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Евросоюз отказался от намерений провести в октябре дискуссию на уровне министров относительно ситуации в Грузии. Встреча назначена на 15 октября, однако точная дата может измениться на день-два.

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС и России в Нью-Йорке стороны так и не пришли к согласию ни относительно признания Россией Абхазии и Южной Осетии как независимых стран, ни относительно трактовки положений мирного плана, предложенного Президентом председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ в начале августа России и Грузии.