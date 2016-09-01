Россия применила в Сирии кассетные и фосфорные боеприпасы – турецкие СМИ

Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, авиация РФ нанесла удары, используя запрещенные боеприпасы по району Тафтаназ, подконтрольном силам оппозиции, что на северо-востоке Идлиба.

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Кроме того, по информации представителей местных сил гражданской безопасности, погибли двое мирных жителей. В районе взрывов начались пожары, которые с трудом удалось потушить.

По словам местных жителей, сначала были нанесены удары кассетными бомбами, а затем были применены зажигательные боеприпасы, заряженные белым фосфором.

«Взрывы продолжались до получаса. Поэтому никто долгое время никто не подходил к месту взрыва», - цитирует агентство слова свидетеля.