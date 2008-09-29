Солана в Грузии объявит о начале деятельности миссии ЕС
19:06, 29 сентября 2008Мир
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Представитель ЕС встретится с Саакашвили
Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА завтра, 30 сентября, посетит Грузию для объявления о начале деятельности миссии наблюдателей ЕС.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.
В ходе поездки Верховный представитель ЕС встретится с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, министром иностранных дел Эка ТКЕШЕЛАШВИЛИ, министром внутренних дел Иваном МИРАБИШВИЛИ, секретарем Национального Совета безопасности Александром ЛОМАЯ.
Кроме того, Х.СОЛАНА встретится с председателем миссии ЕС Хансйоргом ХАБЕРОМ и посетит офис миссии в Гори.
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