Солана в Грузии объявит о начале деятельности миссии ЕС

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА завтра, 30 сентября, посетит Грузию для объявления о начале деятельности миссии наблюдателей ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.

В ходе поездки Верховный представитель ЕС встретится с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, министром иностранных дел Эка ТКЕШЕЛАШВИЛИ, министром внутренних дел Иваном МИРАБИШВИЛИ, секретарем Национального Совета безопасности Александром ЛОМАЯ.

Кроме того, Х.СОЛАНА встретится с председателем миссии ЕС Хансйоргом ХАБЕРОМ и посетит офис миссии в Гори.