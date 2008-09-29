Россия даст $17 миллионов на вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС

Россия предоставит 17 млн. долларов на вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Об этом заявил сегодня глава госкорпорации "Росатом" Сергей КИРИЕНКО на 52-й генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает российский телеканал "Вести".

"Россия намерена оказать содействие Украине в повышении безопасности площадки Чернобыльской АЭС, ускорении начала вывода объекта из эксплуатации», - сказал С.КИРИЕНКО.

Он подчеркнул, что РФ предоставит на эти цели 17 млн. долл. на Счет ядерной безопасности и в Чернобыльский фонд "Укрытие".

Как известно, взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Была разрушена реакторная зона энергоблока. Активная стадия аварии продолжалась 10 суток, на протяжении всего этого периода происходили радиоактивные выбросы. За пределы реактора блока было выброшено около 6 тонн ядерного топлива. Выбросы прекратились только после сооружения в ноябре 1986 года временного перекрытия - бетонного саркофага. Уцелевшие три энергоблока Чернобыльской АЭС продолжали функционировать. Они были остановлены только в декабре 2000 года. Последствия разрушения ядерного реактора устраняли ликвидаторы из всех 15 республик бывшего СССР.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Кабинет министров одобрил Общегосударственную программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта „Укрытие” в экологически безопасную систему. Процесс снятия ЧАЭС с эксплуатации довольно продолжительный, и будет проходить на протяжении нескольких десятилетий, а предложенная МЧС Общегосударственная программа определяет основные его этапы и необходимые меры на ближайшие 5 лет. Выполнение первоочередных мер обеспечит прекращение эксплуатации блоков (подготовительный этап до снятия с эксплуатации) - этап, во время которого будет осуществлено изъятие ядерного топлива из блоков и перемещение его в хранилище отработанного ядерного топлива, и построен безопасный конфайнмент объекта “Укрытие”.

Принятие этого закона решит и проблемы развития города Славутич, в котором проживают работники ЧАЭС, а также объектов инфраструктуры, которая создается для обеспечения снятия ее из эксплуатации. В частности, предусматривается окончание незавершенного строительства гостинично-офисного комплекса города и жилищного строительства, дальнейшее развитие городской инфраструктуры. Реализация Программы предусматривает улучшение условий для сохранения квалифицированных кадров ЧАЭС, создания новых рабочих мест в Славутиче для трудоустройства персонала, который высвобождается, обеспечения социальных выплат и гарантий работникам атомной станции.

К расположенным на промышленной площадке ЧАЭС ядерным установкам и объектам, предназначенным для обращения с радиоактивными отходами, которые подлежат снятию с эксплуатации, относятся: первый, второй и третий блоки (главные корпуса); первое хранилище отработанного ядерного топлива на основе технологии “мокрого” хранения; временные хранилища жидких и твердых радиоактивных отходов.

Снятию с эксплуатации подлежат также другие объекты общестанционного назначения: вспомогательные, электротехнические, гидротехнические сооружения, пруд-охладитель. На промышленной площадке ЧАЭС находится 4-й разрушенный энергоблок (объект “Укрытие”), который по статусу является ядерно-опасным объектом и временным хранилищем неорганизованных радиоактивных отходов. Мероприятия, которые осуществляются на объекте “Укрытие”, квалифицируются как преобразование его в экологически безопасную систему.