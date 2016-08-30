Массовое отравление на грузинской свадьбе: госпитализированы 200 человек

12:15, 30 августа 2016
Мир
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В Грузии госпитализированы с пищевым отравлением 200 человек, принимавших участие в праздновании свадьбы в Марнеульском районе страны. 

свадьба / скриншот

Среди госпитализированных - около 30 детей. Точные причины отравления неизвестны, сообщает Meduza.

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По предварительным данным, причина массового отравления - пищевой продукт или напиток.

Первые сообщения об отравлении поступили в понедельник,  29 августа.

В ночь на вторник Марнеульскую районную больницу, куда госпитализировали часть отравившихся, посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. 

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