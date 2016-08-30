Массовое отравление на грузинской свадьбе: госпитализированы 200 человек

В Грузии госпитализированы с пищевым отравлением 200 человек, принимавших участие в праздновании свадьбы в Марнеульском районе страны.

Среди госпитализированных - около 30 детей. Точные причины отравления неизвестны, сообщает Meduza. Читайте такжеВ результате пожара в немецком лагере для беженцев пострадали 15 человек По предварительным данным, причина массового отравления - пищевой продукт или напиток. Первые сообщения об отравлении поступили в понедельник, 29 августа. В ночь на вторник Марнеульскую районную больницу, куда госпитализировали часть отравившихся, посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

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