Массовое отравление на грузинской свадьбе: госпитализированы 200 человек
12:15, 30 августа 2016Мир
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В Грузии госпитализированы с пищевым отравлением 200 человек, принимавших участие в праздновании свадьбы в Марнеульском районе страны.
Пострадавших доставили в местные больницы, среди них есть дети / скриншот
Среди госпитализированных - около 30 детей. Точные причины отравления неизвестны, сообщает Meduza.
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По предварительным данным, причина массового отравления - пищевой продукт или напиток.
Первые сообщения об отравлении поступили в понедельник, 29 августа.
В ночь на вторник Марнеульскую районную больницу, куда госпитализировали часть отравившихся, посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
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