В НАТО обратили внимание на рост количества "проверок боеготовности" в России

Это ухудшает ее отношения с НАТО, заявил заместитель генерального секретаря союза Александр Вершбоу, передает Радио Свобода.

За последние два года было более десятка таких учений, сказал он в ходе посещения Румынии.

Он напомнил, что в НАТО таких проверок не устраивали ни разу со времен конца Холодной войны.

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По словам Вершбоу, в НАТО хотели бы повысить прозрачность и предсказуемость в отношениях с Россией, которые сейчас "очень неудовлетворительные", и стабилизировать их.

Но, подчеркнул глава НАТО, если Москва тоже заинтересована в стабильности и предсказуемости, то такие "проверки боеготовности" не ведут к этой цели.

Напомним, в конце прошлой недели, 25 августа, Россия объявила об очередных так и необъявленные учения на суше и в Черном и Каспийском морях. Это усилило обеспокоенность в Украине и на Западе по поводу возможных истинных намерений Москвы.