Депутаты ПАСЕ попробуют лишить Россию права голоса

Сегодня в Страсбурге начинается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Дискуссия ПАСЕ будет полностью посвящена грузинскому вопросу. Начнется заседание с обсуждения предложения группы делегатов Парламентской Ассамблеи - лишить Россию права голоса, сообщает NEWSru.

С этим предложением вышли 24 делегата ПАСЕ, в основном представители Восточной Европы. Основную озабоченность парламентариев вызвали действия России во время августовского обострения грузино-югоосетинского конфликта.

В российской делегации считают, что подобная резолюция вряд ли будет принята. На прошлой неделе руководители всех основных органов ПАСЕ уже высказались против жестких санкций относительно России.

Помимо обсуждения полномочий российской делегации, в ПАСЕ на этой сессии будет рассмотрен вопрос о подтверждении полномочий новой грузинской делегации.

На сессии будут также обсуждена проблематика взаимоотношений Европы и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будет проведена инспекция обязательств Сербии перед Советом Европы и представлено выступление представителя председателя Комитета министров Совета Европы, государственного секретаря по иностранным делам Швеции Франка БЕЛФРАГЕ.

Завершится осенняя сессия ПАСЕ в пятницу, 3 октября.