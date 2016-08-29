В Канаде генконсульству России отказали в помещении

Об этом сообщается на сайте генконсульства.

"Генеральное консульство Российской Федерации в г. Торонто информирует, что в связи с непродлением канадской стороной договора аренды и необходимостью переезда Генконсульства в новое помещение с 10 октября 2016 г. временно приостанавливается прием граждан", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 10 октября 2016 года консульские услуги будут предоставляться консульским отделом посольства России в Оттаве, а также в Монреале.

Ранее РИА Новости сообщило, что в ночь на 27 августа в Киеве неизвестные расписали здание Российского центра науки и культуры лозунгами с требованием освободить незаконно осужденных в РФ украинцев.