Наблюдателям показали «чрезвычайную открытость» властей Беларуси

Миссия наблюдателей от СНГ договорилась сотрудничать с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, чтобы прийти к объективным оценкам избирательного процесса и итогов выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель миссии Сергей ЛЕБЕДЕВ на общей встрече с заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, специальным координатором, а также сенатором Бельгии Анн-Мари ЛИЗЕН.

С.ЛЕБЕДЕВ также отметил, что наблюдатели миссии СНГ работают в Беларуси еще с 29 июля, в частности, это 40 долгосрочных наблюдателей. В целом за выборами от СНГ будут наблюдать 400 человек.

С.ЛЕБЕДЕВ сообщил, что сам он прибыл несколько недель назад и то, что он увидел, его удивило и очень радует. По его словам, он увидел «чрезвычайную открытость» со стороны власти Беларуси.

Он заверил, что по отношению к наблюдателям от СНГ «не чинилось абсолютно никаких препятствий, то есть власть демонстрирует полную прозрачность».

С.ЛЕБЕДЕВА также «радует хорошая организация избирательных участков». «В отличие от Армении здесь значительно лучшие условия, созданные для выборов. На всех избирательных участках есть тексты Закона о выборах и другие документы об избирательном процессе. Также на избирательных участках есть биографии всех кандидатов в депутаты», - отметил он.

С.ЛЕБЕДЕВ сообщил, что они встречались с оппозицией, выслушивали их жалобы. Среди жалоб были такие, что некоторые кандидаты выражали несогласие с тем, где размещены их биографии.

Наблюдатели миссии обратили внимание, что в некоторых избирательных округах выдвинуто лишь по одному кандидату от оппозиции.

Как сообщал УНИАН, выборы в парламент Беларуси состоятся в воскресенье, 28 сентября. Официально зарегистрировано 263 кандидата, 80 из них – представители политических партий, 56 – представители оппозиционных сил.

Согласно законодательству Беларуси, досрочное голосование началось с 23 сентября.

На данное время уже проголосовало 18,8 процента от общего количества избирателей.

По данным социологических служб, явка на выборах ожидается на уровне 80-85 процентов.