Меньше всего Грузия хочет "создать раскол" между мировым сообществом и Россией. Об этом заявил сегодня в интервью британской радиокомпании ВВС президент Грузии Михаил Саакашвили.

Одновременно он отметил, что главной целью на сегодняшний день для Грузии является "экономическое развитие" на основе либеральных ценностей, сообщает Newsru.

Саакашвили признал, что Грузия потеряла часть своей территории, однако это может быть компенсировано экономическим рывком. При этом он назвал вступление Грузии в Евросоюз главной задачей сегодняшнего дня. В этой связи корреспондент ВВС отметил, что планы по присоединению Тбилиси к НАТО "уходят на второй план".