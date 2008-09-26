Буш защитил Иран от нападения Израиля

Президент США Джордж Буш не дал согласия на военную операцию, которую планировал Израиль для уничтожения ядерных объектов в Иране. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники в европейских дипломатических кругах.

Как стало известно газете, о предстоящей военной акции Бушу сообщил 14 мая премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт во время визита президента США в Израиль на празднование 60-летия еврейского государства. По сведениям газеты, Буш дал понять, что позиция нынешней американской администрации по этому вопросу пересмотрена не будет.

Источники издания сообщили, что отказ США поддержать израильскую военную операцию против Ирана обусловлен двумя причинами. Во-первых, Вашингтон опасается ответных действий со стороны Тегерана, в том числе нападений на американские войска в Ираке шиитских боевиков, лояльных Ирану. Кроме того, эксперты предупреждают о возможном проникновении боевиков ливанской шиитской организации "Хизбалла" на территорию США для совершения терактов. В Канаде, как отмечают эксперты, проживает много выходцев из Ливана, среди которых могут быть сторонники "Хизбаллы", готовые пересечь границу США. Кроме того, Иран может затруднить доставку нефти из Персидского залива.

Во-вторых, Соединенные Штаты сомневаются в успешности самой израильской операции, поскольку иранские ядерные объекты рассредоточены по территории страны, а часть из них находится в укрепленных бункерах. Вместе с тем, официально Буш не заявлял о том, что отвергает возможность военного решения иранской проблемы.

США и Израиль обвиняют Иран в намерении создать ядерное оружие. Тегеран отрицает существование у него таких планов и настаивает на исключительно мирной направленности своих исследований в ядерной области.

Лента.ру