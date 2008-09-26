Лукашенко договаривался с Соланой в тайне от своего МИДа?

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА обсудили ряд вопросов, касающихся развития внутриполитической ситуации в Беларуси, а также всего спектра сотрудничества страны с Евросоюзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы белорусского государства, телефонный разговор А.ЛУКАШЕНКО и Х.СОЛАНЫ состоялся 24 сентября по инициативе Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики.

В пресс-службе подчеркнули, что в ходе разговора А.ЛУКАШЕНКО и Х.СОЛАНА отметили важность открытия новой страницы в отношениях Беларуси и ЕС.

А.ЛУКАШЕНКО и Х.СОЛАНА договорились о продолжении начатого диалога после возвращения Верховного представителя из Нью-Йорка, где он принимает участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей ПОПОВ не подтвердил информацию, что телефонный разговор А.ЛУКАШЕНКО и Х.СОЛАНА состоялся в контексте подготовки визита в Беларусь Верховного представителя ЕС.

«Собственником» данной информации, если можно так определить, является Президент. Он вправе обсуждать с международными партнерами Беларуси любые вопросы, в том числе и вопросы проведения диалога с Европейским Союзом. Каковы будут конкретные формы этого диалога, покажет время, но о том, что Беларусь заинтересована в таком диалоге, мы европейским партнерам неоднократно говорили, и все нашу позицию по данному вопросу прекрасно знают. Могу лишь воспользоваться нынешней возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу заинтересованность в таком диалоге», - сказал А.ПОПОВ.