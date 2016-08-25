Российский телеканал обвинил евреев в мировых катастрофах последнего столетия

В частности, в фильме упоминается гибель "Титаника", ядерная катастрофа на Чернобыльской АЭС, теракт 11 сентября 2001 года в США, сообщает 9tv.co.il со ссылкой на The Jewish Chronicle.

Документальный фильм представляет собой обновленный вариант предыдущей версии "Титаник. Репортаж с того света", вышедшей в 2012 году, в котором утверждалось, что так называемый "комитет 300" ответственен за потопление британского корабля 100 лет назад. По мнению авторов фильма, такая мера была необходима для того, чтобы вызвать международный кризис и захватить власть над миром.

В новой версии "масонский заговор" расширяет рамки, и евреи оказываются виновными также в аварии на Чернобыльской АЭС, в развале СССР в 1991 году и теракте 11 сентября.

Предполагается, что это очередная попытка возродить популярность "Протоколов сионских мудрецов", созданных секретной службой царской охранки в XIX веке.

Пропагандистский телеканал REN TV представляет собой частную телевещательную сеть с потенциальной аудиторией более 100 млн россиян.