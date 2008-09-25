Экс-депутат Госдумы убит под окнами Белого дома

В Москве убит один из главных врагов Рамзана Кадырова, экс-депутат Госдумы от Чечни Руслан Ямадаев, пишет Газета.ру . Бывшего полевого командира расстреляли средь бела дня в самом центре Москвы, в двух шагах от дома правительства России. Убийцы преследовали автомобиль Ямадаева и сумели воспользоваться единственной оплошностью осторожного экс-депутата.

Киллеры на автомобиле Audi 80 обстреляли черный Mercedes S500 Ямадаева, когда тот остановился на светофоре. Когда автомобиль остановился на светофоре, Ямадаев, который сидел за рулем, по неизвестным причинам опустил окно. Это была его единственная оплошность: известный предусмотрительностью бывший полевой командир ездил на бронированном автомобиле, отмечает издание.

В этот момент, убийца (предположительно он был один) выбежал из Audi и выпустил в открытое окно в общей сложности 12 пуль из автоматического пистолета Стечкина. В результате полученных ранений Ямадаев скончался на месте. По словам очевидцев, стрелявший скрылся с места преступления. Вместе с Ямадаевым в машине был бывший военный комендант Чеченской Республики, генерал-полковник Сергей Кизюн, который сидел справа. Он был тяжело ранен в плечо и грудь, но генерала успели довезти до Боткинской больницы. Сейчас Кизюн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет при прокуратуре уже возбудил уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство».

Погибший Руслан Ямадаев в последнее время занимался политической деятельностью - в Госдуме четвертого созыва он был депутатом от Чечни, членом фракции «Единая Россия».

Брат убитого экс-депутата Госдумы Иса уже обвинил в смерти Руслана Рамзана Кадырова.

В эфире «Эха Москвы» Иса рассказал, что у их семьи «была информация» о планах Кадырова по расправе со всем кланом Ямадаевых. Иса Ямадаев также сообщил, что его брат и генерал Кизюн должны были встретиться «с замом Медведева в Кремле». «Я не знаю, успели они на встречу или нет», - сказал Иса Ямадаев.

Вместе с тем, есть другая версия. Как пишет «Коммерсант», убийство может быть связано с игорным бизнесом, которым занимался Руслан Ямадаев.