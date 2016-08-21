В Осло кусок потолка концертного зала упал на людей во время мероприятия (фото)
19:55, 21 августа 2016Мир
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В норвежском городе Осло произошло частичное обрушение концертного зала Sentrum Scenе во время мероприятия в здании.
Пострадало 15 человек / @DailyMirror
По информации местной полиции, в результате происшествия пострадали 15 человек, передает Газета.ру по информации NRK.
Зал Sentrum Scenе рассчитан на 1,8 тысячи человек. Однако точное число находившихся в здании в момент ЧП людей неизвестно.
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Отмечается, что в концертном зале проходило мероприятие по случаю начала учебного года. В помещении были студенты, все они были эвакуированы.
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