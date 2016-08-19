США признали, что передача Ирану $400 миллионов стала "рычагом" для освобождения 5 американцев

Как передает BBC, официальный представитель Госдепа Джон Кирби при этом подчеркнул, что договоренности о платеже и об освобождении не были связаны между собой.

Кирби признал связь между двумя событиями, но не употреблял слово "выкуп". По его словам, передача денег не состоялась, пока американцы не покинули Иран.

Пятеро граждан США, удерживавшихся Ираном, были освобождены в январе в обмен на 7 задержанных иранцев. В тот же день США передали Ирану 400 миллионов долларов наличными.

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Это вызвало возмущение республиканцев, которые заподозрили администрацию президента США Барака Обамы в выплате выкупа.

"Администрации Обамы пора перестать жонглировать словами и признать, что она выплатила выкуп в 400 миллионов долларов ведущему мировому спонсору терроризма на государственном уровне", - заявил глава Республиканского национального комитета Рейнс Прибус.

Ранее Белый дом опроверг такую версию. Там заявили, что выплата денег произошла в рамках давней финансовой тяжбы с Ираном, которая возникла еще до Исламской революции 1979 года.

Поводом для новых комментариев Госдепа стала публикация Wall Street Journal, где говорилось, что передача денег зависела от судьбы заключенных.