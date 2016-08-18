Возле полицейского участка в Турции произошел взрыв, трое погибших
01:12, 18 августа 2016Мир
1646 0обновлено
В Турции возле полицейского участка взорвался полицейский автомобиль.
REUTERS
Автомобиль взорвался в провинции Ван на востоке страны возле полицейского участка в городке недалеко от границы с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Dogan.
Читайте такжеНа сирийско-турецкой границе произошел взрыв
Отмечается, что в участке находились в том числе и казармы, в которых живут сотрудники правоохранительных органов.
В результате взрыва погибли три человека и сорок получили ранения. К месту происшествия были направлены кареты скорой помощи.
Пока нет информации, кто несет ответственность за нападение. Как отмечает Reuters в местности, где произошел взрыв, действуют отряды курдских боевиков, которые нередко атакуют полицейские участки именно таким способом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter