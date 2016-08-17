В Санкт-Петербурге ФСБ РФ проводит спецоперацию: очевидцы сообщают о стрельбе и взрывах – СМИ

УФСБ по Петербургу проводит спецоперацию по задержанию лиц, находящихся в федеральном розыске по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Северо-Кавказского региона в многоквартирном доме на Ленинском проспекте, 92, корпус 3. Об этом сообщает местное издание "Фонтанка", ссылаясь на пресс-центр спецслужбы.

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Около 10.30 от очевидцев стала поступать информация о том, что дом оцеплен людьми в форме спецназа. Как передает корреспондент с места событий, здание оцеплено бойцами СОБРа. В дом они вносили много белых мешков. Из здания выпускают людей. Но обратно не впускают без объяснения причин. Около 11.30 был слышен хлопок.

Питер

Около 12 часов на балконах 10 и 11 этажей появились люди в белых и зеленых костюмах химзащиты и в противогазах pic.twitter.com/bx3HZOM5a1 — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 17 серпня 2016 р.

Очевидцы рассказали изданию, что в здании произошли два взрыва. В соцсетях пишут о стрельбе на месте проведения операции.

Кореспондент с места событий сообщает, что на балконах 10 и 11 этажей здания появились люди в противогазах и костюмах химической защиты.

По информации журналистов, операцию проводят по поручению спецслужб Кабардино-Балкарской республики.