РФ впервые показала видео ударов базирующихся в Иране российских Ту-22М3

Соответствующее видео впервые опубликовало Минобороны РФ.

По заявлениям российского военного ведомства, в результате удара поражены пять крупных складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, лагеря подготовки боевиков в районах населенных пунктов Серакаб, Эль-Баб, Алеппо и Дейр-эз-Зор, три пункта управления боевиков в районах городов Джафра и Дейр-эз-Зор, а также значительное количество боевиков.

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Склады оружия и боеприпасов, лагеря подготовки и пункты управления, уничтоженные в результате бомбардировок, использовались для обеспечения группировок боевиков, действующих в районе Алеппо.

Как сообщал УНИАН, Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране. База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы не подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.