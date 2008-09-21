В Висконсине на крышу дома упал вертолет

В американском городе Кеноша (Kenosha) в штате Висконсин на крышу одного из домов в 5 часов 38 минут утра 21 сентября упал вертолет Robinson R44 II, сообщает Todaystmj4.com. Он зарегистрирован на городскую компанию Midwestern Air Services.

Robinson R44 II рассчитан на четверых, однако в нем было лишь два человека. Оба они погибли. Пятеро находившихся в доме, включая детей, не пострадали, сообщает WISN.com. Им удалось выбраться, однако дом серьезно пострадал.

Причина крушения, которое произошло рядом с аэропортом, не установлена, передает Associated Press. Предполагается, что ранним утром в районе аварии был туман.

Лента.ру