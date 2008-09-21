В Средиземном море исчезло судно с 83 пассажирами

В Средиземном море, у берегов Греции, пропало судно, на борту которого находилось по меньшей мере 83 нелегальных эмигранта из Египта. Об этом сообщил египетский МИД.

"МИД Египта и другие компетентные органы проверяют сообщение египетского посольства в Афинах об исчезновении судна с нелегальными эмигрантами у берегов Греции", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Агентство МЕНА сообщает, что судно три дня назад покинуло египетский прибрежный город Думьят, после чего с ним прервалась связь.

В настоящее время египетские власти совместно с греческими спасательными службами пытаются установить его местонахождение.

Ежегодно тысячи выходцев из Египта и других стран Африки пытаются по морю незаконно попасть в Европу в поисках работы. Нередко такие попытки заканчиваются трагедией.

Египетские власти неоднократно предостерегали граждан от использования нелегальных путей проникновения на европейский континент. Тем не менее, поток желающих попытать счастье на другом берегу Средиземного моря не иссякает.

Власти Египта сообщают о целой преступной сети проводников и владельцев судов, доставляющих нелегальных эмигрантов в Европу. Примечательно, что стоимость такой услуги может составлять более тысячи долларов с человека.