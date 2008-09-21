Лукашенко грозится прекратить разговоры с Западом

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что прекратит диалог с Западом в случае его отказа признать итоги предстоящих в стране парламентских выборов, передает «Радио Свобода».

"Если уж и в этот раз выборы окажутся "недемократичными", мы с ними прекратим всякие разговоры", - сказал А.ЛУКАШЕНКО. Президент подчеркнул, что избирательная кампания проходит в полном соответствии с Конституцией и законами страны.

"Мы сплошь нарушаем законы и ведем выборы по понятиям Запада и ОБСЕ. Посмотрим, как они отреагируют. Это беспрецедентные выборы по правилам Запада", - подчеркнул он.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, он рассматривает намеченное на 28 сентября голосование как возможность улучшить отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами.

С середины 1990-х годов ни одно из проводившихся в Беларуси голосований западные страны не признали ни свободным, ни справедливым. По оценке наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе нынешней избирательной кампании граждане Беларуси лишены возможности получать исчерпывающую информацию о кандидатах.