Россия против новых мер в отношении Ирана

Россия выступает за продолжение усилий по вовлечению Тегерана в диалог и считает, что дополнительных мер по линии Совета безопасности ООН разрабатывать пока не следует.

Такое сообщениераспространил Департамент печати и информации МИД РФ по итогам состоявшейся 19 сентября в Вашингтоне встречи политдиректоров "шестерки" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) по Ирану.

"Состоялось обсуждение складывающейся ситуации вокруг иранской ядерной программы. Участники встречи подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию на основе обновленных предложений "шестерки", переданных Ирану в июне", - говорится в сообщении.

"С российской стороны была подчеркнута необходимость продолжения усилий по вовлечению Тегерана в конструктивный диалог с целью запуска переговорного процесса. В этом контексте мы высказались против разработки на данном этапе дополнительных мер по линии СБ ООН", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что одновременно всеми участниками встречи была выражена поддержка деятельности МАГАТЭ и подчеркнута необходимость полного и транспарентного сотрудничества Ирана с Агентством для прояснения всех остающихся вопросов по его ядерной деятельности, как это было отмечено в последнем докладе гендиректора МАГАТЭ.

Как сообщалось, “шестерка” предлагает Ирану сотрудничество в сфере экономики, высоких технологий, мирной ядерной энергетики и безопасности в обмен на прекращение работ по обогащению урана. Однако Тегеран отвергает данные инициативы, изначально назвав требование о моратории на эту деятельность неприемлемым. Принятые три резолюции Совета безопасности ООН о санкциях в отношении Ирана за его отказ приостановить обогащение не изменили позиции руководства Ирана.