В Мексике из ресторана похитили минимум десятерых посетителей

Инцидент произошел около часа дня в туристическом районе города - на главном бульваре, который проходит через квартал с отелями, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщают очевидцы, вооруженные мужчины приехали на двух внедорожниках. Они зашли в ресторан и приказали группе людей сесть в их машины, после чего уехали вместе с ними.

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О стрельбе не сообщается, как и о мотиве нападения.

Полиция штата Халиско ведет расследование, но пока деталей происшедшего крайне мало. Не сообщается точное число похищенных: согласно некоторым местным СМИ, их может быть до 16 человек.

Сейчас полиция разыскивает четырех женщин, которым, как предполагают, удалось сбежать от преступников.