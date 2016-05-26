В Бельгии задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление федеральной прокуратуры, передает РБК.

Как следует из заявления, подозреваемые были задержаны в ходе обысков в порту города Антверпен, а также в Тернате и Боргерауте. В ходе обысков взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было, отмечают в прокуратуре.

Всем четверым задержанным предъявили обвинения в участии в деятельности террористической группы. Двое из них были арестованы, однако впоследствии одного освободили из-под ареста, отпустив с электронным браслетом. Двое других были отпущены на свободу с предписанием соблюдать «строгие условия».

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В прокуратуре отмечают, что некоторые из задержанных планировали уехать в Сирии или Ливии, чтобы присоединиться к ИГ. В заявлении отмечается, что все задержанные занимались вербовкой в ИГ новых боевиков.

В ведомстве также отметили, что задержанные, по предварительным данным, не были связаны с террористами-смертниками, устроившими взрывы в Брюсселе 22 марта этого года.