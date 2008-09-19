"Мирные жители" отбили 300 захваченных боевиками детей

Жители района Дир Северо-Западной Пограничной провинции Пакистана сумели своими силами освободить 300 школьников, в четверг взятых в заложники боевиками, сообщает иранский канал Press TV.

Узнав о захвате школы, пакистанцы, предварительно вооружившись, окружили здание с заложниками и блокировали район, в котором находится школа. В перестрелке двое боевиков были убиты, третьему удалось скрыться.

На погибших боевиках были жилеты со взрывчаткой, которая сдетонировала при перестрелке. Взорвалась она от пуль, или же боевики сами привели взрывчатку в действие, неизвестно. Как сообщили в руководстве школы, в ходе перестрелки и в результате взрывов никто из школьников не пострадал.

По информации канала, захватившие детей боевики были связаны с "Аль-Каедой" и "Талибаном". Отмечается, что на северо-западе Пакистана боевики этих движений, укрывшиеся в Пакистане после начала войны в Афганистане, проявляют высокую активность. После того как бывший президент страны Первез Мушарраф поддержал США в борьбе с терроризмом, боевики неоднократно устраивали теракты, в результате которых погибли сотни мирных жителей.

Лента.ру