В Ираке убит отвечавший за нефть лидер ИГ

Об этом сообщает Reuters.

Сами Джассим аль-Джаббури, известный под псевдонимом «Хаджи Хамад», отвечал в «Исламском государстве» за добычу всех природных ресурсов, в том числе и нефти. Он был убит в ходе совместной операции иракских курдов и американского спецназа.

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Факт уничтожения одного из главарей террористов подтвердил официальный представитель Министерства обороны США Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

По его словам, спецоперация была проведена еще 11 августа на сирийско-иракской границе, однако лишь сейчас стало возможно подтвердить ее результаты. Указывается, что помимо аль-Джаббури был ликвидирован и его заместитель.