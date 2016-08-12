В Ираке убит отвечавший за нефть лидер ИГ
03:11, 12 августа 2016Мир
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В ходе совместной операции, проведенной американским спецназом и ополчением иракских курдов, уничтожен боевик Сами Джассим аль-Джаббури, который отвечал за все операции с нефтью в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Сами Джассим аль-Джаббури, известный под псевдонимом «Хаджи Хамад», отвечал в «Исламском государстве» за добычу всех природных ресурсов, в том числе и нефти. Он был убит в ходе совместной операции иракских курдов и американского спецназа.
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Факт уничтожения одного из главарей террористов подтвердил официальный представитель Министерства обороны США Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.
По его словам, спецоперация была проведена еще 11 августа на сирийско-иракской границе, однако лишь сейчас стало возможно подтвердить ее результаты. Указывается, что помимо аль-Джаббури был ликвидирован и его заместитель.
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