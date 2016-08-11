В Китае прогремел взрыв на электростанции: более 20 человек погибли
15:39, 11 августа 2016Мир
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В Китае на электростанции в результате взрыва паровой трубы, находившейся под высоким давлением, погиб 21 человек. По меньшей мере пять человек получили ранения.
REUTERS
Трагедия произошла в городе Данян в центральном Китае. На месте взрыва работают спасатели, причины ЧП пока не установлены, сообщает Русская служба Би-би-си.
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Как отмечает издание, в Китае часто происходят трагические происшествия на производстве, несмотря на усилия правительства страны, направленные на повышение безопасности труда.
Как известно, год назад взрыв на химическом предприятии в южном портовом городе Тяньцзинь унес жизни 173 человек.
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