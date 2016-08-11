В Китае прогремел взрыв на электростанции: более 20 человек погибли

Трагедия произошла в городе Данян в центральном Китае. На месте взрыва работают спасатели, причины ЧП пока не установлены, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Как отмечает издание, в Китае часто происходят трагические происшествия на производстве, несмотря на усилия правительства страны, направленные на повышение безопасности труда.

Как известно, год назад взрыв на химическом предприятии в южном портовом городе Тяньцзинь унес жизни 173 человек.