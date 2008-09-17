«Борьбу за мир на Кавказе» Россия хочет продолжить в Азербайджане

Встречу "с глазу на глаз" проведет сегодня президент России Медведев с президентом Азербайджана Алиевым.

Как пишет газета "Коммерсант", Россия предложит целый пакет мирных инициатив по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а заодно попытается добиться гарантий того, что Баку не станет ввязываться в военно-политические и энергетические игры с Западом.

В последнее время в Азербайджан зачастили высокопоставленные чиновники из Вашингтона, отмечает издание. Как сообщили "Коммерсанту" источники в российском МИДе, Москва хочет добиться документального закрепления запрета на допуск в каспийский регион вооруженных сил внерегиональных стран. В качестве компенсации Россия готова расширять военное сотрудничество с Азербайджаном и выполнять обязательства по части поставок бронетанковой техники, запчастей и стрелкового оружия.

Эхо Москвы